Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій, приїхавши на Донбас: відеозвернення

Президент Володимир Зеленський 8 травня із робочою поїздкою прибув на Луганщину, де відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

У День пам'яті та примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям". Він також записав відеозвернення до українців (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зараз я перебуваю на Луганщині, у Міловському районі, неподалік від села Півнівка. Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас із вами", – зазначив Зеленський.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Президент наголосив, що у День пам'яті та примирення українці висловлюють слова вдячності й пошани всім, хто відстояв мир перед загрозою нацизму, захищав рідну українську землю та загинув у роки Другої світової війни. Крім цього, він подякував і героям, які нині боронять Батьківщину від ворога на сході країни.

"Вклоняємося й перед нашими мужніми хлопцями та дівчатами, які сьогодні боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради наступних поколінь", – закликав Зеленський.

Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення t.me/V_Zelenskiy_official

"Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка", – додали у повідомленні Офісу президента.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблим у Другій світовій president.gov.ua

Зазначається, що поряд із пам'ятником у Міловому також є братська могила, де спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення села. На 27 меморіальних дошках біля неї викарбувані 1066 імен полеглих героїв.

Водночас неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де у грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з України.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.