Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський прибув на Донбас і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій. Фото

3.4т
Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський 8 травня із робочою поїздкою прибув на Луганщину, де відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

У День пам'яті та примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям". Про це повідомляє пресслужба ОП (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка", – йдеться у повідомленні.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

president.gov.ua

Зазначається, що поряд із пам'ятником у Міловому також є братська могила, де спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення села. На 27 меморіальних дошках біля неї викарбувані 1066 імен полеглих героїв.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблим у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблим у Другій світовій

president.gov.ua

Водночас неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де у грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з України.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
25
14
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
опух, бедненький, от голода и волнений. Семьи рядом нет, приготовить кушать некому, а самому времени не хватает - все о народе и о народе, 24\7.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Почему ок ра ина постоянно выбирает идиотские символы? То синдрома Да у на, то разорванное оч ко...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. -И никто не уточняет, что это день отшибленной памяти и примирения со своей участью.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги