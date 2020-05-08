Зеленський прибув на Донбас і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій. Фото

Президент Володимир Зеленський 8 травня із робочою поїздкою прибув на Луганщину, де відвідав селище Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

У День пам'яті та примирення глава держави поклав квіти до меморіального комплексу "Україна – визволителям". Про це повідомляє пресслужба ОП (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка", – йдеться у повідомленні.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зазначається, що поряд із пам'ятником у Міловому також є братська могила, де спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення села. На 27 меморіальних дошках біля неї викарбувані 1066 імен полеглих героїв.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблим у Другій світовій president.gov.ua

Водночас неподалік від цього місця розташоване селище Півнівка, яке було першим населеним пунктом, де у грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з України.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначається День пам'яті та примирення, який символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

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