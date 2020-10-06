Зеленський прибув на 22-й саміт Україна-ЄС: усі деталі зустрічі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю на 22-й саміт Україна-ЄС, який став першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично з моменту початку пандемії COVID-19.

OBOZREVATEL в очікуванні офіційного початку заходу зібрав найважливіше про порядок денний зустрічі.

На саміті не присутня, як планувалося раніше, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен через самоізоляцію після контакту з носієм коронавірусу.

Від ЄС у саміті бере участь президент Європейської Ради Шарль Мішель, а президента Єврокомісії представив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віцепрезидент ЄК Жозеп Боррель. Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський.

Саміту передуватиме двостороння зустріч Мішеля із Зеленським, яка почнеться після прибуття глави української держави о 16.00 за Брюсселем (17.00 за Києвом).

Про що планують говорити

Під час зустрічі учасники саміту обговорять двосторонні відносини, зокрема і соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС. Крім того, вони приділять увагу наступним крокам щодо реалізації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, а також стан реформ в Україні.

Також сторони обговорять конфлікт на сході України. Напередодні зустрічі Зеленський підкреслив, що Європейський Союз допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії за окупацію Криму і Донбасу. У зв'язку з цим Україна сподівається на підтримку Євросоюзом санкційного режиму щодо Росії, що стане важливим питанням обговорення на саміті.

Також президент України відзначив, що для Києва дуже важлива економічна підтримка ЄС після того, як багато років економіка країни була спрямована на імпорт і експорт товарів з/в Росію.

Що планують підписати

У рамках саміту відбудеться підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства, зокрема, щодо підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом'якшення наслідків кліматичних змін.

Також планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель і модернізацію і цифровізацію "Укрпошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті Україна-Європейський Союз президент України Володимир Зеленський відзвітує про реформи і представить ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії за окупацію Криму і Донбасу.