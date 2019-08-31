Зеленський прибув із візитом до Польщі: усі подробиці, фото, відео

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув до Польщі, де буде знаходитися з дводенним офіційним візитом.

Як повідомляє його Офіс, у президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Після цього почалося спілкування президентів у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

За результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Зеленського і Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Офіс президента України

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський Офіс президента України

Пізніше відбудуться зустрічі Зеленського з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким і лідером опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Крім того, ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також української студентською молоддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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