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Зеленський прибув із візитом до Польщі: усі подробиці, фото, відео

1.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув до Польщі, де буде знаходитися з дводенним офіційним візитом.

Як повідомляє його Офіс, у президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Після цього почалося спілкування президентів у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

За результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція Зеленського і Дуди для представників українських, польських та іноземних ЗМІ.

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Зеленський прибув із візитом до Польщі: усі подробиці

Офіс президента України

Зеленський прибув із візитом до Польщі: усі подробиці

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Андрій Дуда та Володимир Зеленський

Офіс президента України

Пізніше відбудуться зустрічі Зеленського з маршалком Сенату Станіславом Карчевським, головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким і лідером опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною. Крім того, ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також української студентською молоддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Володимир Зеленський Анджей Дуда
Місце
Польща Варшава
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Петров Василий
Петров Василий
Дуду уже Андреем зовут. Когда Обозреватель перестанет столько ошибок в тексте печатать?
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