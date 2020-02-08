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9 лютого • оновлено в 03:13
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"Президент миру!" Зеленський зустрівся із Папою Римським: усі подробиці

16.8т
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Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Ватикану, де зустрівся з керівництвом країни. Під час розмови з Папою Римським він попросив допомогти повернути українських полонених.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави вже поговорив з Його Святістю Папою Франциском.

За інформацією ОП, під час зустрічі український лідер попросив допомогти зі звільненням українців. "Через 2 місяці після "Нормандії" у Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, у Криму і в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні".

Зеленський і Франциск

Зеленський і Франциск

Пресслужба президента

Зеленський і Франциск

Зеленський і Франциск

Пресслужба президента

Зустріч Зеленського в Ватикані

Зустріч Зеленського в Ватикані

Пресслужба президента

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"Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене "президентом миру" – ось такий у мене зараз імідж в Європі", – розповів Зеленський.

Крім того, глава держави і Папа Римський обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту навколишнього середовища.

"Нескінченно вдячний Його Святості за ініціативу "Папа для України", яка допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі", – подякував він.

Також Зеленський запросив Папу Франциска в Україну. "Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 7 лютого український лідер перебуває з офіційним візитом в Італії. Він уже зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте і обговорив закриття незаконних офісів "Л/ДНР" у країні, а також справу бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Італія
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Еще один "президент мира". "Сыновей лейтенанта Шмидта" было меньше...Но суть та же. https://www.youtube.com/watch?v=zSWPI1g_RnM
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А чому не? Крым признать российским, возобновить торговлю с Россией в полном объеме и будет на украине мир и покой.
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5
3
Он Алекс
Он Алекс
Великий Кормчий, забудь гопник
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3
2
Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Ещё один президент Миру
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