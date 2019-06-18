Зеленський прибув до Німеччини: про що говоритиме з Меркель

Припинення війни на Донбасі та налагодження економічних зв'язків стане основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації президента.

"Вночі (18 червня) президент Зеленський прибув із одноденним візитом до Берліна, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною і четверте – за обсягом інвестицій в нашу економіку.

"Зеленський буде говорити з Ангелою Меркель не тільки про припинення війни, а й про нові економічні перспективи", – підкреслили в АП.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж (Франція) з одноденним офіційним візитом.

Пізніше в Єлисейському палаці відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, а також спільна прес-конференція президентів.

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