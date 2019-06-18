ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський прибув до Німеччини: про що говоритиме з Меркель

1.8тЧитати матеріал російською

Припинення війни на Донбасі та налагодження економічних зв'язків стане основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації президента.

"Вночі (18 червня) президент Зеленський прибув із одноденним візитом до Берліна, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель, німецькими політиками та представниками бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Я виступаю за!" Меркель рішуче підтримала газопровід Путіна в обхід України

Зазначається, що серед європейських країн Німеччина посідає перше місце за обсягом торгівлі з Україною і четверте – за обсягом інвестицій в нашу економіку.

"Зеленський буде говорити з Ангелою Меркель не тільки про припинення війни, а й про нові економічні перспективи", – підкреслили в АП.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж (Франція) з одноденним офіційним візитом.

Пізніше в Єлисейському палаці відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, а також спільна прес-конференція президентів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Ангела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
НімеччинаБерлін
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дурачок офигивает от важности своей персоны))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
леня зе
леня зе
и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику.ой а первое кто.от беда то какая .Россия занимает первое место.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
леня зе, мрак...стыд..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
опять под хвоста получит ,как от лягушатника получил
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel