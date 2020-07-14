Зеленський-президент, як артист, хоче отримувати аплодисменти, – Луценко

Президент України Володимир Зеленський на посаді глави держави хоче домогтися успіхів і отримати аплодисменти за свої досягнення.

Про це в інтерв'ю "Буквам" розповів політик, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Всі політики люблять, коли їм аплодують, скажу вам по секрету. Мало хто з політиків любить, коли їх критикують. Просто одні вміють тримати обличчя і робити висновки, а інші взагалі – не сприймають критику. Але все одно люблять, коли їм аплодують. якщо політик до цього ще й артист, очевидно, що бажання аплодисментів ще більше", – повідомив він.

На думку Луценка, Зеленський наївно вважав, що йому вдасться легко зробити "щастя для країни".

"Просто потрібно – не заважати. Ця фраза: "Просто треба перестати стріляти" – вона ж ключ до його логіки. Просто треба перестати ... і давати людям щастя. Він був упевнений, що вже давно все є, але просто злий Порошенко і ще якісь злі олігархи, просто не дають народу щастя. А насправді, ось воно лежить, просто треба відкрити двері і щастя пішло в народ зривати оплески. Він був в цьому абсолютно впевнений. Він дослівно мені сказав: "Я покажу вам, як отримувати аплодисменти кожен день", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Луценко зізнався в розмові на "сильно підвищених тонах" з президентом України Володимиром Зеленським.