"Зменшити напругу у відносинах з Росією": РНБО розглянула Стратегію нацбезпеки України

У п'ятницю, 17 січня, під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому була розглянута Стратегія національної безпеки України.

Документ передбачає зниження напруги у відносинах із Росією. Про це повідомляє Офіс глави держави.

Президент зазначив, що засідання було консультативно-дорадчим, щоб всі члени РНБО могли висловити свої думки, зауваження та пропозиції щодо майбутнього документа.

"Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить", – сказав Зеленський на початку зустрічі.

Президент запропонував усім учасникам засідання протягом тижня детально опрацювати проєкт Стратегії та подати свої пропозиції. "І після цього ми зустрінемося і затвердимо документ", – додав він.

У чому суть нової Стратегії нацбезпеки

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що проєкт Стратегії національної безпеки України розроблено відповідно до статті 26 Закону "Про національну безпеку України". В основу документа було покладено виборчу програму президента.

Данілов підкреслив, що ключовими аспектами Стратегії є людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпеку. Кінцева мета реалізації - твердження вільної, багатої, безпечної країни, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти і здібності.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко повідомив, що проект Стратегії був розроблений відповідною робочою групою та представлений, зокрема, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в грудні минулого року, де отримав позитивну оцінку.

В основу діяльності пропонується покласти три основних принципи:

розвиток оборонних і можливостей, які зробили б збройну агресію проти України шляхом збільшення ціни цієї агресії;

здатність суспільства і держави швидко і адекватно реагувати на зміну середовища безпеки і підтримувати стале функціонування своїх основних механізмів;

розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і державами - членами НАТО, прагматичну співпрацю з іншими країнами і міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетними напрямками політики національної безпеки в проекті Стратегії визначається забезпечення незалежності і державного суверенітету, суспільний розвиток, перш за все – розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

"Реалізація цих пріоритетів буде забезпечуватися шляхом відновлення миру і державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпеки, гуманітарних та економічних заходів" Крим – це Україна ". Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруження у двосторонніх відносинах ", – підкреслили в ОП.

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