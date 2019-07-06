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Зеленський представив нових голів Закарпаття і Прикарпаття: хто вони

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У середу, 6 липня, президент України Володимир Зеленський представив нових голів Івано-Франківської та Закарпатської ОДА. Ними стали Ігор Бондаренко та Денис Шмигаль.

Указ №492/2019 про призначення Бондаренка головою Закарпатської області опублікований на сайті президента. Крім того, Зеленський вже представив його на нараді, яка відбулася на Закарпатській митниці в Ужгороді.

Як пише "Громадське", Бондаренко народився у 1964 році в Криму. Він – підприємець з Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ "Торговий дім Бондаренко").

Ігор Бондаренко

Ігор Бондаренко

PMG.ua

Що стосується нового голови Івано-Франківської ОДА, то про його призначення президент заявив під час представлення голови Львівської ОДА, повідомляє "РБК-Україна".

Новини
Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА: хто він

За словами Зеленського, новим головою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА – Денис Шмигаль.

"Ми бачимо його головою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", – зазначив він.

З січня 2018 року Шмигаль обіймає посаду директора Бурштинської ТЕС. До цього він знаходився на посаді голови департаменту економічного розвитку і промисловості Львівської ОДА.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Facebook Дениса Шмигаля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 липня Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької ОДА. Він є підполковником юстиції, був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року). У 2008 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працював в прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генеральній прокуратурі.

  • У 2018 році прокурору Кириленку видали службову квартиру у Львові. Також він задекларував 300 тис. гривень готівкою, при цьому заробив за рік 450 тис. гривень. Крім того, у 2017 році Кириленко придбав BMW 528i 2015 за 393,5 тис. гривень. Інших цінностей сім'я не має.

  • Примітно, що в базі "Миротворця" терористом "ДНР" значиться людина на ім'я Євген Кириленко. Він на два роки старший за прокурора Павла Кириленка, має однакове з ним по батькові, і був зареєстрований в тій же макіївській квартирі, що й Павло.

  • За інформацією відомого волонтера Тіма Златкіна, новий голова Донецької ОДА і бойовик Кириленко – рідні брати.

  • Зеленський прокоментував скандальне призначення, закликавши не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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