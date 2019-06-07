"Зеленський має рацію!" Британський політик пояснив нюанс переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський має рацію у своїх спробах вступити в переговори з російським главою Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту між країнами.

Таку думку висловив британський політик, колишній парламентарій і член секретаріату британського кабінету міністрів із питань громадянського суспільства Брукс Ньюмарк в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи механізми завершення війни.

"Був такий держсекретар США Уоррен Крістофер, який сказав, що дипломатія стає дещо ледачою, якщо все, що ми робимо, — це лише говоримо з друзями. Мені, вам, Зеленському може не подобатися Путін, але в дипломатії важливо взаємодіяти й говорити з людьми. Тому він має рацію у спробах вступити з ним у контакт", — сказав він.

Зеленський і Путін

Але в плані успіху, за словами британського політика, це малоймовірно, тому що Україна набагато слабкіша як партнер.

"Україна — слабший партнер у дискусіях із Росією, тому важливо, щоб європейці, НАТО і, особливо, США долучилися і підтримали українців", — зазначив Ньюмарк.

Він підкреслив, що без сильного партнера Україна не зможе провести збалансовані переговори, а Путін навряд чи сприйме Україну серйозно, якщо не буде "батога і пряника".

"Малоймовірно, що людина, яка вірить, що жорстка сила — вирішення проблем... Малоймовірно, що можна досягти успіху", — підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Віталій Портников пояснив, чому Зеленський не поступиться Росії.

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