Сайт Президента України за 19 квітня поінформував про реальний стан справ у нинішній владній ієрархії держави.

Зеленський вітав народ із Великоднем і відпочивав з родиною, бо він теж людина.

Єрмак, за дорученням президента, керував країною.

Отож, маємо такі офіційні повідомлення:

"Андрій Єрмак проконтролював перебіг локалізації лісних пожеж на Житомирщині";

"Керівник Офісу Президента обговорив з головами ОДА дотримання карантину під час святкування Великодня, а також питання закриття ринків";

"За дорученням Президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо локалізації пожеж і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня".

У текстів вісх трьох повідомлень на офіційній сторінці Президента України йдеться про доручення Президента здійснювати керівництво Міністрами, керівниками ОДА та іншими посадовими особами держави. Цікаво, що у матеріалі про селекторну нараду з Єрмака з головами обласних державних адміністрацій йдеться як про звичайну практику управління, навіть без посилання на доручення Президента!

Нагадаю, вимоги і приписи Конституції та Законів України.

Стаття 106 Конституції України:

"Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам".

За природою Офіс Президента є звичайним консультативним, дорадчим і допоміжним органом, що випливає із п.28 цієї статті 106 Конституції:

Президент України: "створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби".

В Україні, щоправда, вже були приклади, коли Президенти частково або певний термін працювали на "посадах президентів в адміністраціях своїх керівників". Йдеться про Кучму в часи головування Адміністрацією Табачником і про Ющенка в часи Балоги.

Але порівняти професійний рівень президентів Кучми і Ющенка із професійним рівнем президента Зеленського – означає образити поняття Президент України!

Таким чином, констатуємо неконституційність і незаконність так званих доручень Президента на здійснення повноважень Президента іншим посадовим особам, тим більше керівнику Офісу Президента, який є консультативним, дорадчим і допоміжним органом, а не самостійним інститутом влади.

За умов збереження практики, "керівництва країною через доручення офісу президента", може сформуватися усталена думка в країні та закордоном про недієздатність Зеленського як Президента України з усіма політичними та правовими наслідками.