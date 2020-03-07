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7 березня • оновлено в 20:12
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Зеленський розповів The Guardian, що іноді хоче "вішати людей"

4.7т
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Глава України Володимир Зеленський заявив, що в реальному президентстві, порівняно із серіалом "Слуга народу", набагато більше проблем.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. Журналісти поставили запитання про те, що в Україні відновлюють свій вплив олігархи, яких телевізійний персонаж Зеленського, можливо, наказав би "повісити або розстріляти".

"Якщо ми вибрали демократію, ми, звичайно, не можемо вішати людей. Хоча! Іноді дуже хочеться. А знаєте, чому? Тому що було б швидше. Набагато швидше", – сказав президент.

Спікерка Зеленського Юлія Мендель підкреслила, що це тільки жарт. Глава держави погодився з нею.

Зеленський у ролі президента в "Слузі народу" розстрілює Раду

Зеленський у ролі президента в "Слузі народу" розстрілює Раду

Кадр із серіалу

Українського лідера також запитали, яка різниця між реальним життям і роллю президента на екрані. "Це дуже схоже", – відповів Зеленський.

"Це правда, що більше проблем. Вони катастрофічні. Вони, вибачте, як прищі 18-річного підлітка. Ви не знаєте, де вони вискочать, або коли", – сказав глава держави.

Також журналісти запитали, чи не шкодує президент, що жартував над політиками в своєму телешоу.

"Я зрозумів, що без досвідчених людей неможливо управляти країною. Але ці люди – на середньому рівні. Вони – чиновники, які знають, куди треба поспішати, що робити, кому доставити папери", – відповів Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю виданню Зеленський розповів, що розчарований відсутністю особистого запрошення в Білий дім із боку президента США Дональда Трампа.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика інтерв`ю
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Emа Ol
Emа Ol
Прищ на тілі України.
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Лойко Ірина
Лойко Ірина
Такой кровожадный. И не списывайте все на шутку. Явные проблемы с психикой. Люди, берегитесь его! Адекватный человек, особенно особа мужского пола, так шутить не должен. Только социопат.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
крышует коломойского и хочет вешать людей хм
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