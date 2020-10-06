Зеленський пояснив своє бачення "особливого статусу" Донбасу

Вікторія Довгань Політика 09:23, 6.10.2020 Оновлено: 09:39, 6.10.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання змін до Конституції України щодо "особливого статусу" Донбасу може розглядатися в рамках децентралізації.

Своєю думкою глава держави поділився в інтерв'ю Politico Europe, переклад якого оприлюднила пресслужба Офісу президента. Крім того, Зеленський додав, що незадоволений тим форматом Мінських переговорів, який існує, й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, що підписані.

"Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання "особливого статусу" чи змін до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією", – сказав президент.

"Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроєкт, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують. Я вважаю, що основне – це функціонал того чи іншого пункту. Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше", – додав він.

Підсумовуючи, Зеленський наголосив, що ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. За його словами, це передбачається тільки в такому форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше представник української делегації в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що в закон про "особливий статус" Донбасу буде включена "формула Штайнмаєра".

  • Нагадаємо, вона передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу під наглядом ОБСЄ.

  • За підсумками виборів може бути ухвалене рішення надати особливий статус ОРДЛО.

  • Зі свого боку віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков запевнив, що Україна не прописуватиме в Конституції "особливий статус" Донбасу.

  • Також він переконаний, що Мінські угоди вимагають змін.

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