Зеленський пояснив своє бачення "особливого статусу" Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання змін до Конституції України щодо "особливого статусу" Донбасу може розглядатися в рамках децентралізації.

Своєю думкою глава держави поділився в інтерв'ю Politico Europe, переклад якого оприлюднила пресслужба Офісу президента. Крім того, Зеленський додав, що незадоволений тим форматом Мінських переговорів, який існує, й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, що підписані.

"Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо. Щоб був діалог, який, я впевнений, приведе до повернення територіальної цілісності. Коли ми говоримо про один із пунктів "Мінська" – надання "особливого статусу" чи змін до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією", – сказав президент.

"Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроєкт, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують. Я вважаю, що основне – це функціонал того чи іншого пункту. Функціонал цього пункту передбачає саме таке рішення, і це найголовніше", – додав він.

Підсумовуючи, Зеленський наголосив, що ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України. За його словами, це передбачається тільки в такому форматі.

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