Зеленський пояснив, навіщо йому всенародне опитування

Всенародне опитування, яке відбудеться в день місцевих виборів, 25 жовтня, не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть президенту додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства.

Доцільність проведення опитування президент України Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю чотирьом національним телеканалам. Про це повідомила пресслужба глави держави.

"Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проєкт закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ", – сказав президент.

Він також звернув увагу, що опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

"Що таке соціологічне опитування? Це вибірка… Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей", – зазначив Зеленський.

Він навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

"Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я, як президент, маючи вже соціологію, нічого не боятимуся, подам цей законопроєкт і знатиму, що в мене є підтримка і Ради, і народу", – заявив глава держави.

Президент також запевнив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не будуть виділяти коштів із державного бюджету.

"Не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур. Ви все побачите. Відповідь завжди є чи офіційною, чи в декларації президента України", – сказав Зеленський.

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