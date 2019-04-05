Зеленський пояснив, чому відмовився здавати аналізи разом із Порошенком

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський не приїхав разом із главою держави Петром Порошенком здавати аналізи на стадіоні НСК "Олімпійський", оскільки там немає лабораторії.

Про це він розповів після здачі аналізів у лабораторії "Eurolab", передає ТСН. Артист "95-го кварталу" зазначив, що здавав на аналіз тільки кров.

"У мене ще ніколи не було прес-конференції з приводу аналізів. Здав кров, всю кров з мене викачали, але, слава Богу, у мене її багато. Це буде глибокий аналіз, через три дні ми отримуємо результат на електронну пошту. Всім його покажемо, все офіційно", — повідомив Зеленський.

Також він додав, що не знав про існування лабораторії на "Олімпійському", тому не здавав аналізи спільно з президентом.

"Ніхто не знає про існування там (на стадіоні. — Ред.) лабораторії", — пояснив він.

Також він додав, якщо буде потрібно, то здасть на експертизу ще й нігті і волосся. Крім того, сьогодні Зеленський має намір приїхати на стадіон "Олімпійський".

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар київської наркологічної лікарні Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента України Петра Порошенка.

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