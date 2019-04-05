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Зеленський пояснив, чому відмовився здавати аналізи разом із Порошенком

9.1тЧитати матеріал російською

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський не приїхав разом із главою держави Петром Порошенком здавати аналізи на стадіоні НСК "Олімпійський", оскільки там немає лабораторії.

Про це він розповів після здачі аналізів у лабораторії "Eurolab", передає ТСН. Артист "95-го кварталу" зазначив, що здавав на аналіз тільки кров.

"У мене ще ніколи не було прес-конференції з приводу аналізів. Здав кров, всю кров з мене викачали, але, слава Богу, у мене її багато. Це буде глибокий аналіз, через три дні ми отримуємо результат на електронну пошту. Всім його покажемо, все офіційно", — повідомив Зеленський.

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Також він додав, що не знав про існування лабораторії на "Олімпійському", тому не здавав аналізи спільно з президентом.

"Ніхто не знає про існування там (на стадіоні. — Ред.) лабораторії", — пояснив він.

Також він додав, якщо буде потрібно, то здасть на експертизу ще й нігті і волосся. Крім того, сьогодні Зеленський має намір приїхати на стадіон "Олімпійський".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар київської наркологічної лікарні Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента України Петра Порошенка.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
Конечно, если сдавать анализы в клинике своего фаната, то мы никогда не узнаем правды, что там было, почему он себя так странно ведет и часто трогает нос. Теперь покажет, что там всё чисто, как у младенца. Жалкое зрелище.
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Махно Володимир
Махно Володимир
мелкому хуйлу Зезалупину сказали не сдавать мочу и волосы, потому как в волосах наркотики могут находится до 2-3 месяцев! А из крови они могут выйти через 48-72 часа. Делайте выводы господа! Думайте головой а не жопой.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Махно Володимир, траву можно и через пол года в волосах пронаблюдать...
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Клоун нарик.
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