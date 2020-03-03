Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитись на своїй посаді.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у фракції "Слуга народу", на засіданні декілька депутатів обурювалися тим, що міністр МВС досить тривалий час займає свою посаду.

Зазначається, що звучали запитання, чому президент не звільняє Авакова. Депутати нагадали, що коли формувався уряд у серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

Арсен Аваков Фокус

На це Зеленський відповів: "він один із найефективніших урядовців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" висловили думку, що в оновленому уряді Арсен Аваков збереже свою посаду. Нардеп визнав, що МВС – одне з найсильніших відомств.

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