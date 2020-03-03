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4 березня • оновлено в 05:15
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Зеленський пояснив, чому Аваков залишиться на посаді

5.1т
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Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитись на своїй посаді.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у фракції "Слуга народу", на засіданні декілька депутатів обурювалися тим, що міністр МВС досить тривалий час займає свою посаду.

Зазначається, що звучали запитання, чому президент не звільняє Авакова. Депутати нагадали, що коли формувався уряд у серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Фокус

На це Зеленський відповів: "він один із найефективніших урядовців".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" висловили думку, що в оновленому уряді Арсен Аваков збереже свою посаду. Нардеп визнав, що МВС – одне з найсильніших відомств.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Володимир Зеленський Олександр Аваков
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это напоминает Гувера, который в штатах руководил ФБР со времён его образования во времена сухого закона и почти до середины 20 века. Вот только коррупцию в штатах побороли после ухода Гувера с должности.
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Cachko Elena
Cachko Elena
боится авакяна...мощное ведомство, прям...и чем же оно сильное ? на дорогах полный беспредел, полиция -это ужас,ужас...везде бардак,крыша,сильное ведомство...
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Сковырнуть Авакяна Зе не суждено, слабак однако.
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