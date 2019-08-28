Зеленський осоромився фейком про НП у Дрогобичі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обвалення чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, озвучивши неправдиву інформацію про постраждалих, яку поширили ЗМІ.

Так, глава держави розмістив відповідний пост на своїй сторінці в Facebook, висловивши співчуття сім'ям загиблих під завалами.

"У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кілька людей вже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв'язок за допомогою мобільних телефонів. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати", – написав президент.

Зеленський повторив фейк про НП у Дрогобичі

Примітно, що місцева влада і рятувальники в коментарі "Zaxid.net" спростували інформацію про дзвінки з-під уламків, назвавши її фейком.

Зокрема, заперечив правдивості слів Зеленського мер Дрогобича Тарас Кучма.

"Це не відповідає дійсності. Це такий міф тут ходить. Жінка, яка є родичкою тих, хто знаходиться під завалами, подзвонила і сказала: "Я тут, біля будинку", тому що її всы шукали. Звідси пішли такі чутки. Це дурість", – зазначив він.

Представник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев також підтвердив, що інформація не відповідає дійсності.

Ймовірно, Зеленський скористався даними ЗМІ, які поширили неправдиве повідомлення. Першою про те, що чоловікові нібито подзвонила дитина з-під завалів, повідомила "ТСН".

Додамо, президент також озвучив дві версії аварії: вибух побутового газу та зношеність дерев'яних перекриттів. Він також пообіцяв проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні і розробку в найкоротший термін програми приведення в належний стан старих і зведення нових.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

В 2:46 28 серпня в Дрогобичі Львівської області в чотириповерховому житловому будинку стався обвал.

Спочатку причиною руйнування цілого під'їзду в чотириповерховому будинку називали вибух газу.

Однак пізніше з'ясувалося, що ніякого вибуху не було. Також місцеві жителі повідомили, що мешканці цього будинку скаржилися в ЖЕК на тріщину в стіні. Але комунальники сказали їм робити ремонт своїми силами.

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