''Зеленський – слабак'': що думають у Раді про зашквар Гончарука й чи відправлять його у відставку

В Україні черговий скандал із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. У мережу потрапили записи, де ймовірно глава Кабміну визнає, що він "повний профан у економіці". А також несхвально відгукується про президента Володимира Зеленського й скаржиться, що глава держави розуміється в економіці лише на прикладі олів'є.

Над прем'єром нависла можливість відставки, а в Раді всерйоз обговорюють скандал. Саме тому OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що зарожує голові уряду та що про нього думають "слуги народу".

"Гончарук поганий, але на його місце прийде ще гірший"

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина: "Впевнена, що загалом і уряд, і команда, яка прийшла до влади, дуже некваліфіковані. Якщо Гончарук так говорить (про те, що він профан. – Ред.), це так і є . Але проблема в тому, що інформацію про це розносить Ігор Коломойський і його посіпаки. Якщо приберуть прем'єр-міністра, то й уряд теж піде у відставку. У цій ситуації перше наше запитання: кого шукати на заміну?"

"Нинішній уряд не дає Коломойському отримати те, що він хоче. Якщо ж прем'єра знімуть, то команді Зе просуватимуть людину, близьку до олігарха. Що добре для Коломойського – погано для держави", – пояснила Федина.

"Мені незрозуміло, що зроблено в медицині й освіті"

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун: "Ми наразі в тій ситуації, що монобільшість працює з Гончаруком з тієї причини, що змінити немає на кого... Я не бачу позитивних підсумків роботи уряду за пів року, не бачу змін в освіті, не розумію, що відбувається в сфері охорони здоров'я, соціального забезпечення. Це значно вагоміша причина для дискусій для майбутнього уряду та його перспектив, ніж ось ці плівки".

"Прем'єр-міністр і уряд повинні відзвітувати перед народними депутатами, як взагалі це стало можливо (прослуховування). Це дуже небезпечно, і ми до кінця не знаємо, які ще розмови були записані. Розумієте, у нього є доступ до держтаємниці, до військових дій, які реально дуже важливі. Саме ці бесіди й мають цінність", – підкреслила вона.

"Президент показав себе слабаком"

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин: "Президент себе показав слабаком. Взаємини у владі не завжди регулюються формальними нормами, особливо в пострадянських країнах. Звісно, ми можемо розповідати, що в Норвегії це не так, але в нашій країні неформальні зв'язки мають вагоме значення..."

"Ми намагаємося домогтися реакції президента на те, що його розводять люди, які завдяки йому прийшли у владу. Він же не реагує, тому виникає питання щодо його знаменитої фрази на передовій (суперечка Зеленського в Золотому, де він сказав: "Я ж не лох"). Я навіть гіпотетично не можу собі уявити, щоб за Порошенка прем'єр міг таке говорити, чи за Януковича або Кучми, залишаючись водночас цілим і неушкодженим, навіть у фізичному плані", – підкреслив Волошин.

"Це все спланована операція"

Народний обранець від "Слуги народу" Микола Тищенко: "Це така технологія. Зверніть увагу, першою з'явилася інформація про премії, потім про зарплати, зараз ось про плівки. Це все спланована операція, спрямована проти прем'єр-міністра... Це вигідно насамперед тим, хто працює проти уряду, тим, кому не подобається темп".

"Немає фактів, які доводять, що це голос Гончарука. Плівка далеко не найкраща, якість не дуже, тож мені складно це коментувати", – заявив нардеп від СН.

Що ж такого сказав Гончарук?

У мережу злили справжню інформаційну бомбу – розмову нібито прем'єр-міністра Гончарука відразу з декількома топчиновниками. Поки відомо про три аудіоролики, у яких серед інших звучать голоси начебто заступниці глави Нацбанку Катерини Рожкової й міністерки фінансів Оксани Маркарової. Можливо, запис зроблено під час стратегічної сесії фінансового планування.

Головні тези розмови:

У Зеленського "є дуже примітивне розуміння економічних процесів".

Президент нібито не розуміє, завдяки чому зміцнюють курс гривні. У глави держави "пусте місце в голові".

Гончарук: "Я повний профан в економіці, юрист за освітою".

У Зеленського "два страхи: що корупціонери заробляють гроші і що всі ці гроші – Петра Порошенка".

У 4-му кварталі просяде економічне зростання: "ухандохали" економіку, розумієте... Плану немає".

Засідання Кабміну, на якому імовірно міг відбутися розмова

Під час бесіди говорили про ревальвацію гривні до 20 грн/$ і економічну стратегію розвитку України, де прозвучала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!" Учасники розмови весь час обдумували, як правильно подати Зеленському загальну картину економіку України.

"Дивіться, Володимире Олександровичу: ось це трапилося з ось цим. Ось це трапилося з валютою. Йому потрібно розповісти історії. У нього в голові, коли з'явиться виразна картинка..." – пропонував "Гончарук".

Більш детально з усіма записами можна ознайомитися тут.

Що буде з Кабміном і як це "вдарить" по кожному українцю

Якщо розмова виявиться правдивою, то це справжня катастрофа. Виходить, що перші особи країни, які відповідають за планування і економічний стан українців – не мають плану розвитку навіть на рік. Мови про якийсь довгостроковий план і зовсім немає.

У фракції "Слуга народу" плівки викликали справжній скандал, окремі її члени заговорили про відставку прем'єр-міністра. Основні ініціатори можливої відставки – неформальна група олігарха Ігоря Коломойського в монобільшості. Показово, що її головні рупори – Олександр Дубінський і Максим Бужанський – спробували винести голосування щодо відставки у фракції, але підтримали їх лише з десяток голосів.

За словами відразу двох співрозмовників OBOZREVATEL з-поміж нардепів від правлячої партії, Гончарук поки свій пост не покине. У фракції це не підтримують, хоча і незадоволені ситуацією. Проблеми, правда, можуть виникнути у двох міністрів з числа членів уряду, а саме:

Олена Бабак, міністерка розвитку громад і територій. Джерела в СН запевняють, що її можуть відправити у відставку вже до кінця землі. Багато хто незадоволений її роботою.

Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку і торгівлі. Він став досить резонансною фігурою останніми місяцями, частина депутатів незадоволені його роботою і вважають, що він лише роздає інтерв'ю, а у відомстві практично нічим не керує. Але наразі його особисто підтримує президент Володимир Зеленський.

Олена Бабак – ймовірна кандидатка на звільнення

Також, за інформацією вже інших джерел в монобільшості, зараз розгорнулися торги навколо голосування за законопроєкт про ринок землі. Окремі групи впливу за підтримку важливої ідеї просять натомість міністерські портфелі.

Публічно ж у СН будь-які розбіжності в роботі з Кабміном заперечують: "Слава Богу, ми ще не дійшли на засіданнях фракції до того, щоб обговорювати інформацію з Telegram-каналів", – пояснив OBOZREVATEL глава партії СН Олександр Корнієнко. Водночас він підтвердив, що подібні емоційні заклики все ж були, але їх ніхто не підтримав. "Це мало такий вигляд: "А давайте терміново знімати Гончарука? Хто за?" П'ять рук підняли – і все", – сказав нардеп.

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