Зеленський повернув на посаду звільненого Порошенком чиновника

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей.

Відповідний указ (№348/2019) був підписаний українським главою 1 червня й оприлюднений прес-службою.

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дітей", – сказано в тексті.

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Володимир Зеленський і Микола Кулеба facebook.com/KulebaMykola

Скрін указу президента

На своїй сторінці в Facebook омбудсмен розповів, що 1 червня зустрівся із Зеленським. Вони обговорили "гострі проблеми дітей і можливості їх вирішення, створення державної політики, пріоритетом якої є реалізація прав дитини та підтримка сім'ї".

Нагадаємо, що Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.

Із 2006 до грудня 2014 року він був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

facebook.com/KulebaMykola

За цей час Кулеба сформував столичну політику щодо захисту прав дітей, запровадив ряд міських дитячих програм, розвинув сімейні форми виховання дітей-сиріт та профілактичну роботу із сім'ями в складних життєвих обставинах.

Він також відкрив перший у країні "Міський центр дитини", який ввів навчання для усиновителів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України та з військової служби в запас.

30 травня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра оборони Степана Полторака, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака.

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