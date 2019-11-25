Зеленський повернув кримінальну відповідальність за незаконне збагачення: у чому суть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Завданням закону також є введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уточнила пресслужба президента.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Володимир Зеленський Пресслужба президента

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Внесення змін до Цивільного кодексу. У такий спосіб у законі з'явиться підстава, щоб забирати активи, набуті внаслідок корупції та махінацій із бюджетом.

Конфіскація стосуватиметься винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю, треба мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, що значно перевищує офіційний дохід.

Підставою для притягнення до відповідальності передбачена різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – більш ніж один мільйон гривень. Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури – крім справ, де відповідачами є посадові особи НАБУ і САП.

Як писав OBOZREVATEL:

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті на той час президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу й обмежувати їхню свободу.

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