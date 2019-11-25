Головна Новини
25 листопада • оновлено в 22:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський повернув кримінальну відповідальність за незаконне збагачення: у чому суть

2.6т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Завданням закону також є введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уточнила пресслужба президента.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба президента

Головне:

  • Внесення змін до Цивільного кодексу. У такий спосіб у законі з'явиться підстава, щоб забирати активи, набуті внаслідок корупції та махінацій із бюджетом.

  • Конфіскація стосуватиметься винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю, треба мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, що значно перевищує офіційний дохід.

  • Підставою для притягнення до відповідальності передбачена різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – більш ніж один мільйон гривень. Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури – крім справ, де відповідачами є посадові особи НАБУ і САП.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

  • 27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

  • Замість скасованої статті на той час президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

  • У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу й обмежувати їхню свободу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
незаконне збагачення Законодавство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
9
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну теперь главное что бы по этому закону посадили всю предыдущую власть они все под него попадают особенно петя
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги