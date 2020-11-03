Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення російсько-вірменського режисера Сарика Андреасян в нібито поставках Азербайджану зброї для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

У Instagram Андреасян написав, що давно знайомий з Зеленським і вважав його другом. Але в пості в соцмережі режисер звинуватив президента в причетності до загибелі дітей в Вірменії.

"Я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося – це ти їх продав нашим сусідам (Азербайджан – Ред.), щоб закріпити свою дружбу з ними. Я б хотів сказати тобі "будь ввічливим – це людина", але мабуть коли ви сідаєте на ці "стільці", то все стаєте г*ндонами та все людське і гарне ви залишаєте десь в минулому. У мене багато друзів українців від Каліфорнії до Москви, але я і мій народ не можуть пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові. І якщо вже така історія хотів би сказати, що Крим наш", – висловився він.

У відповідь на такі звинувачення Зеленський в Facebook повідомив, щоб Андреасян не поширював фейки, які створює російська пропаганда.

"Розумію, що і чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Тому що Україна ніколи і нікуди не поставляла ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Такі вкидання з'являються не вперше. Спочатку так брехали про Україну і війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну і війну в Сирії. Тепер це з'явилося в контексті війни в Нагірному Карабасі. і все роблять одні й ті ж люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?" – відповів глава держави.

Гарант зазначив, що йому шкода режисера, який повірив в пропаганду.

"Можна ж було спитати у мене особисто чи ні? А взагалі правду можна зрозуміти, просто критично оцінивши інформацію в медійному просторі, враховуючи, скільки фейковий вкидань було за останні роки", – підкреслив Зеленський.

Глава України зазначив, що наша країна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів і не підтримує ескалації. Він нагадав, що в Україні сьомий рік йде війна, про яку Андреасян нічого не говорив.

"Де ж ти був, коли війна прийшла в Україну і коли гинули наші діти. Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, бо цей жах прийшов і до твого дому. Україна точно не підтримує будь-які поставки зброї. На відміну від іншої відомої країни (Росія – Ред.), яка як раз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров", – резюмував Зеленський.

Сарік Андреасян народився в Єревані, є російсько-вірменським кінорежисером. Знімав такі комедії, як "Лопухи", "Той ще Карлосон", "Що творять чоловіки", "Вагітний". Також був режисером фільму "Службовий роман. Наш час", де знімався Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня.

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