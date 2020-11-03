Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення російсько-вірменського режисера Сарика Андреасян в нібито поставках Азербайджану зброї для військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

У Instagram Андреасян написав, що давно знайомий з Зеленським і вважав його другом. Але в пості в соцмережі режисер звинуватив президента в причетності до загибелі дітей в Вірменії.

"Я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося – це ти їх продав нашим сусідам (Азербайджан – Ред.), щоб закріпити свою дружбу з ними. Я б хотів сказати тобі "будь ввічливим – це людина", але мабуть коли ви сідаєте на ці "стільці", то все стаєте г*ндонами та все людське і гарне ви залишаєте десь в минулому. У мене багато друзів українців від Каліфорнії до Москви, але я і мій народ не можуть пишатися дружбою з тим, у кого руки в крові. І якщо вже така історія хотів би сказати, що Крим наш", – висловився він.

Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями
Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями
Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями
Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

У відповідь на такі звинувачення Зеленський в Facebook повідомив, щоб Андреасян не поширював фейки, які створює російська пропаганда.

"Розумію, що і чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Тому що Україна ніколи і нікуди не поставляла ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Такі вкидання з'являються не вперше. Спочатку так брехали про Україну і війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну і війну в Сирії. Тепер це з'явилося в контексті війни в Нагірному Карабасі. і все роблять одні й ті ж люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?" – відповів глава держави.

Гарант зазначив, що йому шкода режисера, який повірив в пропаганду.

"Можна ж було спитати у мене особисто чи ні? А взагалі правду можна зрозуміти, просто критично оцінивши інформацію в медійному просторі, враховуючи, скільки фейковий вкидань було за останні роки", – підкреслив Зеленський.

Глава України зазначив, що наша країна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів і не підтримує ескалації. Він нагадав, що в Україні сьомий рік йде війна, про яку Андреасян нічого не говорив.

"Де ж ти був, коли війна прийшла в Україну і коли гинули наші діти. Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, бо цей жах прийшов і до твого дому. Україна точно не підтримує будь-які поставки зброї. На відміну від іншої відомої країни (Росія – Ред.), яка як раз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров", – резюмував Зеленський.

Сарік Андреасян народився в Єревані, є російсько-вірменським кінорежисером. Знімав такі комедії, як "Лопухи", "Той ще Карлосон", "Що творять чоловіки", "Вагітний". Також був режисером фільму "Службовий роман. Наш час", де знімався Зеленський.

Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями
Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями
Зеленський посварився з режисером з РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

Як повідомляв OBOZREVATEL, війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня.

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