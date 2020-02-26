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26 лютого • оновлено в 13:48
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Зеленський посварився з Разумковим та вимагав відставки

9.4т
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Президент України Володимир Зеленський в особистій бесіді сварився з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, де порадив йому звільнитися.

Розмова стосувалася скандалів навколо партії "Слуга народу". Спікер ВР не хотів брати на себе весь негатив навколо партії, що не сподобалося Зеленському, пише "Українська правда".

Видання зазначає, що Разумков захотів дистанціюватися від скандалів, пов'язаних зі "слугами". На думку спікера ВР, партія повинна займати більш активну позицію щодо своїх депутатів.

Зеленський і Разумков

Зеленський і Разумков

Разумков нібито відповідав Зеленському, що якщо не подобається його роботі, то нехай в парламенті проголосують за його зняття з посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці готові знову віддати більшість голосів за президента України Володимира Зеленського, якби нові вибори глави держави відбулися в лютому 2020 року.

При цьому кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку за півроку зросла втричі – до 53% в порівнянні з 17%, які були в вересні 2019 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Дмитро Разумков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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