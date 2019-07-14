Зеленський поставив ультиматум щодо Криму: як змінилися його обіцянки за п'ять років

Президент України Володимир Зеленський доручив повністю облаштувати КПВВ на адмінкордоні з анексованим Кримом до 20 грудня 2019 року, пообіцявши звільнити нового голову Херсонської ОДА в разі провалу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, як змінювалися його обіцянки про півостров за останні п'ять років.

Обіцянки Зеленського про Крим

За часів звичайного коміка

У 2014 році він звернувся в ефірі телеканалу "1+1" до президента Росії Володимира Путіна. Тоді Зеленський заявив, що може стати на коліна перед лідером РФ, що викликало бурю обговорень серед українців.

"Шановний Володимире Володимировичу! Не допустіть зі свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія і Україна – дійсно братські народи. І якщо ви хочете, я особисто. Я чесно кажу, треба вам – я можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна наш народ", – сказав тоді шоумен.

За часів президентської кампанії

Через п'ять років, 24 березня 2019 року вже в якості кандидата в президенти України Зеленський прокоментував готовність просити Путіна "на колінах", запевнивши, що повернути півострів вийде тільки якщо глава РФ піде з поста.

"Якщо ми переможемо, це буде перший крок із повернення Криму. Тому що я вважаю, що повернення півострова може бути тільки після того як зміниться влада в Росії. Своїм прикладом, якщо ми поміняємо владу, ми покажемо, що так може бути. Що такі нові приходять. А значить, можна і у нас так", – сказав Зеленський.

Після інавгурації

Зеленський деталізував свій план щодо Криму. Він заявив, що буде повертати анексований півострів і окупований Донбас за допомогою посилення санкцій проти Росії.

"Моя позиція чітка і проста. Санкції є єдиним важелем для звільнення окупованої території, відновлення нашої територіальної цілісності і суверенітету, і повернення наших людей", – пояснив він.

Президент також пообіцяв, що "ні суверенітет, ні територія, ні доля українського народу не стануть переговорною монетою в будь-якій мирній угоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський обіцяв, що першими словами, які він скаже Путіну під час зустрічі стануть: "Крим і Донбас – це Україна!"

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