Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота в кабінеті попередників на вулиці Банковій у Києві змушує його відчувати "жахливу незручність".

Про це український глава повідомив в інтерв'ю виданню The Guardian. Журналісти, які побували в офісі, зазначили, наскільки помпезна там обстановка.

"Містке приміщення оброблене позолоченими ліпними стелями, люстрами і рельєфними фіранками, які каскадом опускаються на довгі вікна... Дерев'яний стіл, прикрашений малахітовими прикрасами, група секретних телефонів..." – так описали в The Guardian побачене.

Володимир Зеленський у своєму робочому кабінеті Еспресо.TV

Зеленський розповів журналістам, наскільки йому ніяково. "Я навіть не можу сидіти там, це жахливо", – зізнався він, додавши, що "попередні мешканці", очевидно, "відчували себе як вдома в цьому оточенні".

Журналісти нагадали: раніше Зеленський озвучував плани перенести свій робочий кабінет. "Але тепер він вирішив, що вартість для платників податків буде непомірно високою", – сказано в матеріалі.

"І я не можу зробити ремонт, тому що це історична будівля, не дозволить закон", – пояснив президент.

Видання також додало, що Зеленський не замінив меблі й не прибрав позбавлені смаку бронзові статуетки. "Це правда, ви починаєте звикати до цього", – процитувало The Guardian главу держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю виданню Зеленський розповів, що розчарований відсутністю особистого запрошення в Білий дім із боку Дональда Трампа. При цьому він заявив, що його передвиборча кампанія була "крутішою", ніж у президента США.

У чому ще зізнався Зеленський The Guardian – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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