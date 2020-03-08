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8 березня • оновлено в 23:36
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Зеленський поскаржився на свій робочий кабінет

6.7т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота в кабінеті попередників на вулиці Банковій у Києві змушує його відчувати "жахливу незручність".

Про це український глава повідомив в інтерв'ю виданню The Guardian. Журналісти, які побували в офісі, зазначили, наскільки помпезна там обстановка.

"Містке приміщення оброблене позолоченими ліпними стелями, люстрами і рельєфними фіранками, які каскадом опускаються на довгі вікна... Дерев'яний стіл, прикрашений малахітовими прикрасами, група секретних телефонів..." – так описали в The Guardian побачене.

Володимир Зеленський у своєму робочому кабінеті

Володимир Зеленський у своєму робочому кабінеті

Еспресо.TV

Зеленський розповів журналістам, наскільки йому ніяково. "Я навіть не можу сидіти там, це жахливо", – зізнався він, додавши, що "попередні мешканці", очевидно, "відчували себе як вдома в цьому оточенні".

Журналісти нагадали: раніше Зеленський озвучував плани перенести свій робочий кабінет. "Але тепер він вирішив, що вартість для платників податків буде непомірно високою", – сказано в матеріалі.

"І я не можу зробити ремонт, тому що це історична будівля, не дозволить закон", – пояснив президент.

Видання також додало, що Зеленський не замінив меблі й не прибрав позбавлені смаку бронзові статуетки. "Це правда, ви починаєте звикати до цього", – процитувало The Guardian главу держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю виданню Зеленський розповів, що розчарований відсутністю особистого запрошення в Білий дім із боку Дональда Трампа. При цьому він заявив, що його передвиборча кампанія була "крутішою", ніж у президента США.

У чому ще зізнався Зеленський The Guardian – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
політика інтерв`ю
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
В главном все президенты друг от друга никак не отличаются. От Кравчука до Зеленского врут, что гарантии соблюдения Конституции предоставляют. А на деле заявление Конституции про народ власть по факту фикция. У народа даже определения кто он такой нигде нет. Кто никто властью на деле быть не может. Зеленский просто лицемерия, раз делает вид, что этого не понимает. Лицемерия и преступник раз нарушает Конституцию
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Ну наконец понятно, мы думали что футболисту мешает? Оказывается кабинет. А все обзываются, а бубочке просто, не создали нормальных рабочих условий, ему блин, лепнина и шторы мешают. Клоун.
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Emа Ol
Emа Ol
Не проблема. Сядь на сцені "Квартала" і керуй державою.
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