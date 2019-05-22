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/Політика

Зеленський порушив закон, призначивши Богдана главою АП — Мін'юст

31.6тЧитати матеріал російською

Посада глави Адміністрації президента, на яку був призначений Андрій Богдан, підпадає під дію закону про люстрацію.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов. Він пояснив, що цей пост прямо вказано в ч. 5 ст. 2 закону про люстрацію, як такої, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади.

"Статус цієї посади згідно із законом про державну службу не має значення, адже профільний закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу", – написав Пєтухов.

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За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади "покладено на керівника відповідного органу".

Пєтухов додав, що особи, які не потрапили до переліку люстрованих, тому що були звільнені до вступу в силу закону про люстрацію, не можуть займати державні посади до 2024 року так само, як і особи, внесені в список.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

focus.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан після призначення главою АП заявив, що припинив свою адвокатську діяльність і відтепер не є юристом або адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Тарас Бор
Тарас Бор
Кто забыл,напоминаю.Петр Алексеевич Порошенко был министром экономики в правительстве Азарова.То есть,самый что ни есть чиновник эпохи Януковича.Или в МинЮсте этого не знали?
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Zaderiienko Sergii
Zaderiienko Sergii
"Если я нарушу Закон, то уйду сам" - (с) В. Зеленский. Что уже уходите Владимир Александрович? Даже чаю не попьёте? Или это не считается и "один раз" не керогаз?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нее. Это еще нормально, конституцию же под должность не меняли.
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