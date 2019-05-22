Зеленський порушив закон, призначивши Богдана главою АП — Мін'юст

Посада глави Адміністрації президента, на яку був призначений Андрій Богдан, підпадає під дію закону про люстрацію.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов. Він пояснив, що цей пост прямо вказано в ч. 5 ст. 2 закону про люстрацію, як такої, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади.

"Статус цієї посади згідно із законом про державну службу не має значення, адже профільний закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу", – написав Пєтухов.

За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади "покладено на керівника відповідного органу".

Пєтухов додав, що особи, які не потрапили до переліку люстрованих, тому що були звільнені до вступу в силу закону про люстрацію, не можуть займати державні посади до 2024 року так само, як і особи, внесені в список.

Андрій Богдан focus.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан після призначення главою АП заявив, що припинив свою адвокатську діяльність і відтепер не є юристом або адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

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