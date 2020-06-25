Зеленський порушив самоізоляцію і вийшов до людей без маски. Фото

Кирило Лютий Політика 01:58, 26.06.2020 Оновлено: 02:05, 26.06.2020

Президент України Володимир Зеленський порушив режим самоізоляції, не дочекавшись до його завершення один день.

У четвер, 25 червня, президент здійснив терміновий візит до Івано-Франківської області, де ознайомився з масштабами повеней і спілкувався з потерпілими людьми.

При цьому президент не у всіх випадках дотримувався рекомендованих МОЗ заходів безпеки і часто його можна було побачити без маски. Такі фото також були опубліковані на сайті глави держави.

Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України
Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський пішов на двотижневу самоізоляцію через те, що раніше у його було дружини, першої леді Олени Зеленської виявили COVID-19.

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