Зеленський порушив самоізоляцію і вийшов до людей без маски. Фото

Президент України Володимир Зеленський порушив режим самоізоляції, не дочекавшись до його завершення один день.

У четвер, 25 червня, президент здійснив терміновий візит до Івано-Франківської області, де ознайомився з масштабами повеней і спілкувався з потерпілими людьми.

При цьому президент не у всіх випадках дотримувався рекомендованих МОЗ заходів безпеки і часто його можна було побачити без маски. Такі фото також були опубліковані на сайті глави держави.

Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України

Володимир Зеленський. Фото - сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський пішов на двотижневу самоізоляцію через те, що раніше у його було дружини, першої леді Олени Зеленської виявили COVID-19.