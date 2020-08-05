Зеленський попросив Лукашенка видати затриманих вагнерівців

Президент України Володимир Зеленський провів телефону бесіду з головою Білорусі Олександром Лукашенком, де обговорили затриманих найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба ОПУ. Сторони обговорили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності.

"Провів телефонну розмову з президентом Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленскьий та Лукашенко обговорили питанням підготовки до Третього форуму регіонів України та Білорусі восени 2020 року.

Крім того президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.

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