Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна може зіткнутися зі ще одним піком захворюваності на коронавірус цього літа.

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Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19. На ній, зокрема, главі державі доповіли про недотримання українцями карантинних обмежень, повідомляє пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

Він нагадав, що у медустановах деяких регіонів нині заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає.

"Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, говорячи про боротьбу з коронавірусом, порівняв Україну з куполом цирку, під яким балансує гімнаст.