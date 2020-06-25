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Зеленський попередив про можливий пік пандемії COVID-19 влітку

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Зеленський попередив про пік коронавірусу

Зеленський закликав українців дотримуватися карантину, щоб не допустити піку пандемії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна може зіткнутися зі ще одним піком захворюваності на коронавірус цього літа.

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Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19. На ній, зокрема, главі державі доповіли про недотримання українцями карантинних обмежень, повідомляє пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

Він нагадав, що у медустановах деяких регіонів нині заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає.

"Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, говорячи про боротьбу з коронавірусом, порівняв Україну з куполом цирку, під яким балансує гімнаст.

УкраїнаКоронавірусКарантин в УкраїніОфіс президента Володимир Зеленський
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