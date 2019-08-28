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Перше засідання Ради: у Зеленського розкрили плани

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На зустрічі майбутньої монобільшості у Верховній Раді – президентської партії "Слуга народу" – не презентували новий уряд, проте обговорювали законопроекти, за які голосуватимуть на першому засіданні парламенту.

Про це розповів OBOZREVATEL у середу, 28 серпня, обраний народний депутат, №92 в списку політсили Олександр Федієнко.

За його словами, "до ночі" депутати сидіти не будуть, оскільки більшість законопроектів будуть розглянуті вже 3 і 9 вересня на наступних засіданнях ВРУ. В першу чергу повинні голосувати за зняття депутатської недоторканності.

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Перше засідання Ради: у Зеленського розкрили плани

Перше засідання Ради: у Зеленського розкрили плани

Гордон

Федієнко також повідомив, що деякі депутати нової Ради проти зняття з них такого роду гарантій. "Публічно не заявляли, проте з місць були репліки з приводу того, як ми будемо захищені. Зеленський пообіцяв, що якщо ми не будемо порушувати Кримінальний кодекс, з цим проблем не буде", – поділився він.

Майбутній нардеп розповів, що на зустрічі був присутній і ймовірний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він виступив із доповіддю щодо законопроекту в сфері економіки.

Олександр Федієнко

Олександр Федієнко

mediasat.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розкрили імена нових міністрів.

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Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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