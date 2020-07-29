Зеленський пообіцяв українцям побудувати мультилікарні, де "буде все"

Марина Ліснічук Політика 13:45, 29.07.2020 Оновлено: 14:18, 29.07.2020

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в п'яти-шести регіонах України побудують мультилікарні з усім необхідним обладнанням.

Звести такі медустанови планується в межах програми "Велике будівництво". Про це він заявив під час виступу на відкритті 29 липня другої черги нового корпусу "Охматдиту" в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Важлива частина цієї програми – мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлено завдання, щоб там було все, повністю", – сказав гарант.

Президент не уточнив терміни будівництва таких медичних закладів. Однак запевнив, що відповідну ініціативу буде втілено в життя.

"Найголовніше як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які у нас працюють, – від лікаря до медсестри", – підкреслив Зеленський.

(Дивитися момент на відео з 04:35 хвилини)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на спільному з президентом брифінгу у лікарні "Охматдит" глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні заробітна плата молодих лікарів має стартувати від 20-25 тисяч гривень.

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