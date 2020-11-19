Зеленський пообіцяв послам G7 залишити Ситника директором НАБУ

Президент України Володимир Зеленський гарантував послам країн G7 збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося під час відеозустрічі з послами, до якої долучилися сам Ситник та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його директора.

"Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді", – заявив він.

У свою чергу Ситник підтвердив, що рішення КСУ не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

Водночас, за його словами, НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

Відбулася відеозустріч Зеленського з послами країн G7 president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, а також про рішення вилучення прізвища посадової особи з реєстрів як керівника антикорупційного органу 27 жовтня підтвердила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

НАБУ збирається оскаржити рішення ОАСК, яке зобов'язує Ситника покинути його посаду.