Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені
Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла постраждалих при повенях українців.
"Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове", – сказав він у відеозверненні 24 червня. Ролик було поширено на сторінках українського лідера в соцмережах.
"Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково буде знайдено", – додав Зеленський.
Глава країни також висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті потопів на заході України.
Як розповів президент у зверненні, 24 червня він провів нараду з урядом та іншими уповноваженими органами щодо ситуації.
"Ми робимо все можливе для подолання та мінімізації наслідків цього природного лиха", – запевнив Зеленський.
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