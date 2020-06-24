Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені

Президент Володимир Зеленський пообіцяв вирішити питання житла постраждалих при повенях українців.

"Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове", – сказав він у відеозверненні 24 червня. Ролик було поширено на сторінках українського лідера в соцмережах.

"Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково буде знайдено", – додав Зеленський.

Глава країни також висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті потопів на заході України.

Як розповів президент у зверненні, 24 червня він провів нараду з урядом та іншими уповноваженими органами щодо ситуації.

"Ми робимо все можливе для подолання та мінімізації наслідків цього природного лиха", – запевнив Зеленський.

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