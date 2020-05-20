Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовники вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк обов’язково будуть покарані й "сядуть за ґрати".

Така обіцянка прозвучала від глави держави під час його пресконференції про рік президентства, яка відбулася 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є, на жаль, декілька трагічних справ у нашій країні... Щодо того, хто вбив Катерину Гандзюк, то за моєї каденції люди, які це зробили, були посаджені. У нас є відповіді й на те, хто замовив", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зараз цю справу повністю передано в суд. Водночас підкреслив, що влада не може тиснути на судові органи, але буде стежити за тим, щоб розслідування справи проводилося за законом.

Він також висловив переконання, що суд дасть справедливий вирок у справі про вбивство Гандзюк

"І не замовник, наголошую, а замовники, обов’язково сядуть за ґрати", – зазначив Зеленский.

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