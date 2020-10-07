Зеленський покликав ЄС приєднатися до "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Євросоюз долучиться до ініціативи України зі створення платформи з деокупації Криму.

Про це глава держави написав с своїй статті для сайту "Європейська правда". Він зазначив, що наразі не існує жодного документа й майданчика для обговорення форматів повернення Україні півострова.

"Уже шість років, як ЄС дотримується слова – продовжує тиск за агресію Росії проти України. Сподіваюся, нам вдасться реалізувати заплановану поїздку на Донбас з колегами з ЄС, щоб вони побачили війну на власні очі. І також сподіваюся, що Євросоюз активно долучатиметься до ініціативи України зі створення Кримської платформи. Адже досі, попри заяви, не існує жодного документа й майданчика для обговорення справді дієвих форматів повернення", – наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що сильна Україна для Євросоюзу може стати надійним форпостом на східному кордоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України збирається провести так званий Кримський саміт у межах "Кримської платформи".