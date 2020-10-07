Зеленський покликав ЄС приєднатися до "Кримської платформи"
Глава держави нагадав, що ЄС вже 6 років продовжує тиск на РФ через агресію проти України
Він сподівається на залучення Євросоюзу до процесу деокупації Криму
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Євросоюз долучиться до ініціативи України зі створення платформи з деокупації Криму.
Про це глава держави написав с своїй статті для сайту "Європейська правда". Він зазначив, що наразі не існує жодного документа й майданчика для обговорення форматів повернення Україні півострова.
"Уже шість років, як ЄС дотримується слова – продовжує тиск за агресію Росії проти України. Сподіваюся, нам вдасться реалізувати заплановану поїздку на Донбас з колегами з ЄС, щоб вони побачили війну на власні очі. І також сподіваюся, що Євросоюз активно долучатиметься до ініціативи України зі створення Кримської платформи. Адже досі, попри заяви, не існує жодного документа й майданчика для обговорення справді дієвих форматів повернення", – наголосив Зеленський.
Він також підкреслив, що сильна Україна для Євросоюзу може стати надійним форпостом на східному кордоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України збирається провести так званий Кримський саміт у межах "Кримської платформи".