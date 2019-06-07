"Зеленський поки нічого не зіпсував!" Путін висловився про президента України

Президент Росії Володимир Путін вважає, що глава української держави Володимир Зеленський поки себе не проявив.

Про це він заявив 7 червня в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, звернувши увагу на те, що у нього немає досвіду, передають РИА Новости.

"Досвід - справа наживна. Зеленський поки себе ніяк не проявив. А то, що ми бачимо, це суперечливі висловлювання, в ході передвиборної промові говорив одне, потім-інше. Поживемо, побачимо. Я не кажу, що він, не зробивши нічого , все зіпсував, ну, подивимося", - сказав Путін.

Путін і Зеленський

Він також пояснив, чому не привітав Зеленського після перемоги на виборах.

"Він до сих пір продовжує певну риторику. Називає нас ворогами, агресорам. Він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче добитися, що він хоче зробити. Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати з ним", - уклав президент РФ .

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися і обмінятися рукостисканням 21 червня в Мінську.

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