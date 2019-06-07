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"Зеленський поки нічого не зіпсував!" Путін висловився про президента України

1.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін вважає, що глава української держави Володимир Зеленський поки себе не проявив.

Про це він заявив 7 червня в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, звернувши увагу на те, що у нього немає досвіду, передають РИА Новости.

"Досвід - справа наживна. Зеленський поки себе ніяк не проявив. А то, що ми бачимо, це суперечливі висловлювання, в ході передвиборної промові говорив одне, потім-інше. Поживемо, побачимо. Я не кажу, що він, не зробивши нічого , все зіпсував, ну, подивимося", - сказав Путін.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Він також пояснив, чому не привітав Зеленського після перемоги на виборах.

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"Він до сих пір продовжує певну риторику. Називає нас ворогами, агресорам. Він якось повинен визначитися в тому, чого він хоче добитися, що він хоче зробити. Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати з ним", - уклав президент РФ .

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін можуть зустрітися і обмінятися рукостисканням 21 червня в Мінську.

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Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Один Владимир другому говорит открытым текстом - если хочешь чего-то добиться,то меньше чеши языком,а больше делай конкретных действий.Дверь для диалога открыта......пока.Сколько она будет ещё открыта,зависит от конкретных действий.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский заявил, что готов встрече с Путиным. -Думаю, он столько не выпьет…
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