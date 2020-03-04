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4 березня • оновлено в 17:01
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/ Політика

Зеленський покепкував над силовиками через відсутність посадок

2.3т
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Президент України Володимир Зеленський потролив українських правоохоронців і нагадав їм про обіцянку щодо масових посадок.

Він звернувся до них, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання 4 березня, присвяченого переобранню Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у деяких його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою", – підколов правоохоронців глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Влітку ви говорили: "У нас все є, потрібна тільки політична воля". Я вам її дав. Говорили, потрібно скасувати телефонне право. Будь ласка! Ніхто згори не спускає прізвища, на які треба звернути увагу або навпаки. Якби я втручався, деякі люди це б уже відчули", – пригрозив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що в Україні є достатньо органів для боротьби зі злочинністю, проте ситуація досі нагадує йому прислів'я про "сімох няньок, у яких дитя без ока".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Клоун и идиoт. Причём и избирателей своих такими считает.
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