Президент України Володимир Зеленський потролив українських правоохоронців і нагадав їм про обіцянку щодо масових посадок.

Він звернувся до них, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання 4 березня, присвяченого переобранню Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у деяких його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою", – підколов правоохоронців глава держави.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Влітку ви говорили: "У нас все є, потрібна тільки політична воля". Я вам її дав. Говорили, потрібно скасувати телефонне право. Будь ласка! Ніхто згори не спускає прізвища, на які треба звернути увагу або навпаки. Якби я втручався, деякі люди це б уже відчули", – пригрозив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що в Україні є достатньо органів для боротьби зі злочинністю, проте ситуація досі нагадує йому прислів'я про "сімох няньок, у яких дитя без ока".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця. Серед них він виділив справу про вбивство Гандзюк і Шеремета, а також справи Майдану.

Перед цим аналогічні обіцянки він давав у серпні й запевняв, що першими за ґрати підуть корупціонери.

2 березня перший заступник голови "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що навесні 2020 року в Україні необхідно провести масові посадки, які обіцяв Зеленський.

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