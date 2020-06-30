Зеленський показав влог про потоп на Прикарпатті та новий рівень бізнесу на Херсонщині

Тимур Григоренко Політика 09:01, 30.06.2020 Оновлено: 09:42, 30.06.2020

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео після відвідання Херсонської області та Прикарпаття, яке постраждало від повені.

Влог було опубліковано на сторінці глави держави в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Наприкінці минулого тижня побував із робочими поїздками на Івано-Франківщині й Херсонщині. Перший із цих регіонів пережив неабияке випробування. Зараз робимо все, щоб ліквідувати наслідки паводка. Ще раз наголошу – кошти на відновлювальні роботи відразу ж надійшли на місця, тож зараз головне – не опускати руки й наполегливо працювати", – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині Зеленський зазначив про "непоганий старт у розвитку інфраструктури й виведення бізнесу на новий рівень".

Як писав OBOZREVATEL:

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