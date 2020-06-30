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Зеленський показав влог про потоп на Прикарпатті та новий рівень бізнесу на Херсонщині

Тимур Григоренко
Політика
2,0 т.
Зеленський показав влог про потоп на Прикарпатті та новий рівень бізнесу на Херсонщині

Володимир Зеленський на Прикарпатті.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео після відвідання Херсонської області та Прикарпаття, яке постраждало від повені.

Влог було опубліковано на сторінці глави держави в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Наприкінці минулого тижня побував із робочими поїздками на Івано-Франківщині й Херсонщині. Перший із цих регіонів пережив неабияке випробування. Зараз робимо все, щоб ліквідувати наслідки паводка. Ще раз наголошу – кошти на відновлювальні роботи відразу ж надійшли на місця, тож зараз головне – не опускати руки й наполегливо працювати", – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині Зеленський зазначив про "непоганий старт у розвитку інфраструктури й виведення бізнесу на новий рівень".

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаПовінь на заході України 2020 рокуВолодимир Зеленський
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  2. Політика