Зеленський показав відео про поїздку лінією розмежування на Донбасі

Марина Ліснічук Політика 11:08, 10.08.2020 Оновлено: 11:10, 10.08.2020

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про поїздку до зони проведення ООС, під час якої об’їхав понад сто кілометрів вздовж усієї лінії розмежування, аби особисто перевірити моральний стан українських військових.

Він підкреслив той факт, що від дня настання перемир’я на Донбасі ЗСУ не зазнали втрат. Відео з поїздки опублікував Telegram-канал Zelenskiy/Official (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дві доби на Донеччині й Луганщині. Понад сто кілометрів по лінії розмежування. Сотні наших бійців, по очах яких видно – готові захищати Україну до останнього подиху. Тиснути їм руки, говорити з ними, ходити пліч-о-пліч позиціями, сідати за один стіл і ділити їжу, ночувати тут – велика честь для мене", – зазначив президент.

Зеленський на Донбасі
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Він висловив вдячність військовим за мужність і витримку, яка допомагає їм не піддаватися на поодинокі провокації. А також за те, що вони бережуть всіх українців і одне одного.

Зеленський на Донбасі
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

"І неймовірно радий, що з 27 липня в нас немає втрат. Будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій", – підсумував Зеленський.

Зеленський на Донбасі
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)
Зеленський на Донбасі
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)
Зеленський проїхався лінією розмежування на Донбасі
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

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