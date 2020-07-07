Зеленський показав у деталях поїздку на Одещину. Відео

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео після робочої поїздки до Одеської області.

Запис з`явився на офіційній сторінці голови держави у Facebook.

"Україна – морська держава. Одещина – тому приклад. А справжньою її окрасою є люди – вольові, невтомні й завжди з чудовим почуттям гумору", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що він був радий провести низку зустрічей і привітати з професійним святом українських військових моряків.

"Ми неодмінно зробимо все, щоб вони дійсно відчули себе супергероями й не мали жодних сумнівів, що країна цінує їхню вірність та незламність", – відзначив гарант.

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