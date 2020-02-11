Зеленський показав свій робочий день: з'явилося відео

У мережі з'явився відеоролик, на якому показується, як проходить звичайний робочий день президента України Володимира Зеленського.

Його опублікували на офіційному Telegram-каналі Офісу президента України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що таке відповідальність для президента України і яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай необхідні не тільки молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський", – йдеться у короткій підводці до відео.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав відео, в якому розповів про нову державну програму "Доступні кредити 5-7-9%". Традиційно ролик був знятий у чорно-білій кольоровій гамі під бадьору музику.

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