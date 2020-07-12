Зеленський показав "кризовий вояж" областями України: поскаржився на випробування 2020 року

Президент України Володимир Зеленський показав нове відео зі своїми робочими поїздками на Луганщину, Буковину та Волинь протягом одного тижня.

Ролик глава держави оприлюднив на особистій сторінці у Facebook та поскаржився на буремний 2020 рік. Адже його поїздки були пов'язані із НП та катаклізмами, які охопили значну площу України протягом червня та початку липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський відвідав Луганщину Скриншот відео

Зеленський з візитом на Буковині Скриншот відео

Зокрема, на Луганщині Зеленський перевірив результати ліквідації масштабних лісових пожеж у Новоайдарському районі. У Чернівецькій області, котра стала одним із епіцентрів поширення коронавірусу, відвідав новий перинатальний центр, дитсадок та обговорив наслідки потужних паводків, які також зачепили регіон. На Волині президент зустрівся із представниками бізнесу.

Зеленський та Єрмак під час робочої поїздки на Волинь Скріншот відео

"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, схід – полум’ям. Але й там, і там українці не опускають рук. Продовжуймо наполегливо працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою", – написав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час робочої поїздки на Буковину Зеленський заявив, що всі складнощі, з якими довелося мати справу Україні у 2020 році, він пов'язує із високосним роком. Саме на нього глава держави списав пандемію коронавірусу та економічну кризу.