Я дуже радий, що 120 Слуг народу разом з президентом Зеленським їдуть на Донбас. Моя порада - хочете виглядати гідно - їдьте на Світлодарськ дугу в район Троїцького і Миронівського - там 19 жовтня в 6-6.40 противник обстріляв наші позиції з 120 мм мінометів. Не приїжджайте на тилові бази для показового обіду в аеропорту Маріуполя, такі фотосесії київських гостей поваги не викликають.

Їдьте, потім, під Горлівку, пройдіться по передовій, пройдіться по траншеї, найближчої до водокачки в Шумах, куди хотіла пройти російська інспекція. Їдьте туди, де на позиціях солдати і командири, які на війні з 14-го року, це стрижень армії. Поговоріть з бійцями, як вони ставляться до перемир'я. Як вони ставляться до наказу №340, за яким солдатам платять премії за те, щоб вони не стріляли по окупантам - це не має аналогів в країнах НАТО (і я навіть не знаю, в якій ще країні подібні накази видавали в своїй армії).

А на позиціях, до речі, подивіться на результати своєї депутатської роботи - в яких умовах живуть воїни? Тільки не задавайте перед строєм дурних питань: "На що скаржитеся? Говоріть, якщо є проблеми, добре?" Не питайте, а подивіться самі, як облаштований побут, зайдіть на кухню, в туалет, чи є десь залізобетонні укриття або бліндажі в п'ять накатів на випадок обстрілу? Комфортно? Чи є плівка, ковролін, дошки, скоби? Чи вистачає кабелю? Їздять воїни на волонтерських машинах або на техніці, яку завдяки вашій роботі їм дала держава? Скільки у них на позиціях тепловізійних біноклів, лазерних далекомірів, тепловізійних прицілів? Скільки дронів закупила держава? А скільки палива отримують батальйони і роти на передовій, чи не крадуть його, чи не доводиться його докуповувати постійно за свої гроші? Чи не призводить наказ 340 до приховування подій і до корупції, щоб не позбавляти командирів премії? Чому позбавляють премії командирів, в секторі яких була стрільба, справедливо і чесно це?

Подивіться в очі бійцям - це завдяки їм, їх опору, Україну поважають в світі, завдяки їм наших лідерів приймають в світових столицях, дають допомогу і кредити, це завдяки їм, армія користується найвищою довірою в суспільстві, і саме це той фундамент, на якому стоїть наша держава. Люди на фронті - це єдина червона лінія, котра рятує країну від політичного небуття. Подумайте, що ви зробили для них в реальності, щоб солдати самі підходили потиснути вам руку?