Зеленський раптово зібрався на Донбас: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 жовтня, в День захисника України, має намір відвідати з робочою поїздкою Донецьку область.

Про це повідомляє в Facebook пресслужба Офісу глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У планах президента – візит до штабу Операції Об'єднаних сил і поспілкуватися з військовослужбовцями ООС.

Зеленський поїде на Донбас на День захисника politrada.net.ua

Крім того, повідомляється, що Зеленський разом із дружиною прийшли до Стіни пам'яті полеглих за Україну в Києві, де поклали квіти, встановили лампадки та вшанували воїнів хвилиною мовчання.

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі Пресслужба Офісу президента

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі Пресслужба Офісу президента

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять загиблих на Донбасі Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звернувся до українців перед Днем захисника, пообіцявши не здавати інтереси держави в переговорах щодо Донбасу.

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