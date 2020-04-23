Вітчизняні апарати штучної вентиляції легень, які закуплять для українських лікарень, та використовуватимуться для лікування COVID-19 мають високу якість та будуть удвічі дешевшими за імпортовані.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під його головуванням, повідомляється на сайті глави держави.

"Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛ будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень", – наголосив Зеленський.

Зеленський розповів про якість українських апаратів ШВЛ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня.

Своєю чергою, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що Фонд при Офісі президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим Міністерство охорони здоров’я. Водночас Тимошенко додав, що впродовж тижня, за координацією Офісу Президента, і надалі доставляли потрібні матеріали.

"Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента заявили, що дві українські компанії тестують апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) власної розробки.