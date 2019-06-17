Зеленський похвалився українськими жінками у Франції і нарвався на критику

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на найбільшому в світі кампусі стартапів Station F у Франції, заявив, що в Україні дуже красиві жінки.

Про це він сказав під час одноденного офіційного візиту в Париж 17 червня. Відповідне відео оприлюднено "112 Україна" (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Так, Зеленський нагадав про стереотипи про країну, які побутують у світі, додавши, що в Україні при цьому активно розвивається IT-індустрія.

Макрон і Зеленський у Франції president.gov.ua

"До речі, я хочу трохи похвалитися Україною та українцями. Завжди було уявлення у всьому світі, що Україна, це, в першу чергу, сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом", – сказав президент.

"Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні, і більше 4% ВВП України зараз складається через відшкодування, через IT-галузь, завдяки IT-компаніям. У нас в Україні більше 150 тисяч айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми буде розвиватися в цьому напрямку", – підкреслив Зеленський.

Українці неоднозначно відреагували на заяву Зеленського. Багато хто звинуватив його в сексизмі.

"Бренд – це торгова марка, використовується для позначення товару. Називати цим словом українських жінок є відвертим образою всіх українців, незалежно від статі", – заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в Facebook.

У свою чергу журналісти телеканалу "Прямий" порівняли заяву Зеленського зі скандальним висловлюванням експрезидента-втікача Віктора Януковича, в якому той говорив про жінок, що роздягаються.

"Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати – досить того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово", – сказав Янукович у січні 2011 року під час виступу на економічному форумі в Давосі.

Зеленський у Франції president.gov.ua

Зеленський у Франції president.gov.ua

Зеленський у Франції president.gov.ua

Зеленський у Франції president.gov.ua

Thrilled to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUa at STATION F today! 🇺🇦 pic.twitter.com/bz6Ll3cNKt - STATION F (@joinstationf) June 17, 2019

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Коментарі користувачів мережі про заяву президента

Нагадаємо, 18 червня український глава відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський уже зустрічався з главою Франції Еммануелем Макроном, будучи кандидатом у президенти.

Після переговорів Зеленський на камеру розповів, про що говорив із президентом Франції.

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