Зеленський похвалився українськими жінками у Франції і нарвався на критику

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на найбільшому в світі кампусі стартапів Station F у Франції, заявив, що в Україні дуже красиві жінки.

Про це він сказав під час одноденного офіційного візиту в Париж 17 червня. Відповідне відео оприлюднено "112 Україна" (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Так, Зеленський нагадав про стереотипи про країну, які побутують у світі, додавши, що в Україні при цьому активно розвивається IT-індустрія.

"До речі, я хочу трохи похвалитися Україною та українцями. Завжди було уявлення у всьому світі, що Україна, це, в першу чергу, сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом", – сказав президент.

"Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні, і більше 4% ВВП України зараз складається через відшкодування, через IT-галузь, завдяки IT-компаніям. У нас в Україні більше 150 тисяч айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми буде розвиватися в цьому напрямку", – підкреслив Зеленський.

Українці неоднозначно відреагували на заяву Зеленського. Багато хто звинуватив його в сексизмі.

"Бренд – це торгова марка, використовується для позначення товару. Називати цим словом українських жінок є відвертим образою всіх українців, незалежно від статі", – заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в Facebook.

У свою чергу журналісти телеканалу "Прямий" порівняли заяву Зеленського зі скандальним висловлюванням експрезидента-втікача Віктора Януковича, в якому той говорив про жінок, що роздягаються.

"Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати – досить того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово", – сказав Янукович у січні 2011 року під час виступу на економічному форумі в Давосі.

