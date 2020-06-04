Президент України Володимир Зеленський під час поїздки у Кам’янець-Подільський Хмельницької області поїв традиційної грибної юшки.

Селфі з юшкою він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський поїв юшки

"Традиційна українська грибна юшка в Кам’янці-Подільському – це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не куштував. Раджу всім!" – написав Зеленський.

Судячи з фото, воно зроблене на літньому майданчику ресторану або кафе.

Це вже другий раз за останні дні, коли президент публічно відвідує заклади громадського харчування.

Facebook Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня під час візиту до Хмельницького Зеленський попив "крутої" кави в одному з кафе разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером Хмельницького Олександром Сімчишиним.

При цьому він порушив карантинні обмеження, так як заклади громадського харчування можуть обслуговувати клієнтів в залах тільки з 5 червня, а до того видають каву з собою чи працюють на відкритому повітрі.

Президент заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.