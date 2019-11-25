Зеленський поговорив з Путіним: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив Офіс глави держави ввечері в понеділок, 25 листопада.

"Глава Української держави наголосив на важливості недавнього повернення Росією українських кораблів. У той же час Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що знаходяться на цих судах", – сказано в повідомленні.

Також Зеленський і Путін торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

У свою чергу пресслужба Путіна заявила, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського.

У повідомленні сказано, що тема російського газу була обговорена детально, включаючи "питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок в Україну".

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно закінчувати цю війну", – сказав він.

Раніше в мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним по Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

обмін полоненими

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію

Новий закон про особливий статус Донбасу

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

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