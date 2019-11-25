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25 листопада • оновлено в 22:24
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Зеленський поговорив з Путіним: подробиці

22.7т
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив Офіс глави держави ввечері в понеділок, 25 листопада.

"Глава Української держави наголосив на важливості недавнього повернення Росією українських кораблів. У той же час Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що знаходяться на цих судах", – сказано в повідомленні.

Також Зеленський і Путін торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

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У свою чергу пресслужба Путіна заявила, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського.

У повідомленні сказано, що тема російського газу була обговорена детально, включаючи "питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок в Україну".

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно закінчувати цю війну", – сказав він.

Раніше в мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним по Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

  • обмін полоненими

  • Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію

  • Новий закон про особливий статус Донбасу

  • Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Яковенко Василий
Яковенко Василий
Как союзники спасли Гитлера от гибели - https://istorium.net/kak-soyuzniki-spasli-gitlera-ot-gibeli/
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сто пудов на нормандской встрече, будет Путина караулить возле сартира, жалобным и скулящим голосом казать володя верни оружие.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Скоро с барского плеча как жест доброй воли получит три унитаза....тоже по протоколу передачи. Потом скажет, что стульчаки были сняты...и т.д. Главное процесс в нужном направлении..
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